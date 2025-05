Femminicidi | Chiara Tramontano mele marce di albero da abbattere

Chiara Tramontano commenta con fermezza la questione dei femminicidi, denunciando un sondaggio controverso e invitando a riflettere sulla cultura della violenza di genere. La sua provocazione su Instagram, definita “mele marce di un albero da abbattere”, sottolinea la necessità di affrontare le radici di un problema sociale drammatico e attuale.

Milano, 16 mag. (LaPresse) – “L’autore di questo sondaggio meriterebbe di essere ricordato per la sua goliardia: perchĂ© non ci fai sapere e quali animali ti hanno educato? PerchĂ© si tratta di questo: siete mele marce di un albero da abbattere”. Lo scrive in una storia su Instagram Chiara Tramontano, sorella di Giulia Tramontano, uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello, mentre era al settimo mese di gravidanza, commentando il sondaggio shock in una chat di studenti di una scuola di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Femminicidi: Chiara Tramontano, mele marce di albero da abbattere

Femminicidi: Chiara Tramontano, mele marce di albero da abbattere

Femminicidi, da Giulia Tramontano a Cecchettin: "Chi meritava di morire?" Il sondaggio da brividi che circola tra gli studenti

Giulia Tramontano, la sorella Chiara scrive un libro sul femminicidio: «Avrei voluto salvarti, dirti "buon compleanno"»

Giulia Tramontano avrebbe spento 31 candeline oggi, venerdì 2

