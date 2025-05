Femminicidi | autore sondaggio shock sono mortificato chiedo scusa a tutti

Un autore di un sondaggio su femminicidi esprime profondo rammarico per le sue dichiarazioni ritenute inopportune. In un intervento toccante, chiede scusa ai familiari delle vittime e a tutti coloro che hanno subito violenza, riconoscendo l'importanza di affrontare con sensibilità un tema così tragico e attuale.

Milano, 16 mag. (LaPresse) – “Sono mortificato per ciò che ho scritto e ritengo di dover porgere le mie scuse ai genitori di quelle donne, ai loro parenti e ai loro amici, a tutte quelle persone che hanno subìto o subiscono episodi di violenza, alle mie compagne e ai miei compagni e a tutti coloro che restano giustamente sconcertati anche solo nell’apprendere simili notizie”. Così l’autore del sondaggio shock comparso nella chat di un gruppo di ragazzi di una scuola di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, che ha scritto una lettera di scuse visionata da LaPresse. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Femminicidi: autore sondaggio shock, sono mortificato chiedo scusa a tutti

Aumentano Femminicidi e violenze sulle donne : i segnali di pericolo

Il fenomeno dei femminicidi continua a manifestarsi in modo tragico e inaccettabile, assumendo la dolorosa consuetudine di un rinnovo che ricorda l'agghiacciante cambiamento di pagina di un calendario maledetto.