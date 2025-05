Federconsumatori Abruzzo apre lo sportello informativo a Spoltore per la tutela dei cittadini

Federconsumatori Abruzzo ha inaugurato a Spoltore un informativo sportello dedicato alla tutela dei cittadini. Questo nuovo servizio offre supporto per affrontare bollette anomale, contenziosi e problematiche di consumo. L’evento di lancio, tenutosi il 16 maggio, ha segnato un importante passo avanti nella difesa dei diritti dei consumatori.

Apre a Spoltore il nuovo sportello informativo di Federconsumatori Abruzzo Aps. strumento di supporto contro bollette anomale, contenziosi e criticità nel consumo. L'evento di lancio, si è svolto venerdì 16 maggio nel Centro civico di Via Nora a Santa Teresa, ed ha segnato l'avvio di una.

