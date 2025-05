Fed Powell | tassi più alti più a lungo per fronteggiare nuovi shock

Il Presidente della Fed, Jerome Powell, ha annunciato che tassi d'interesse più elevati potrebbero rimanere in vigore a lungo, per affrontare la crescente inevitabilità di nuovi shock economici. Questa dichiarazione segnala un allontanamento dalla politica dei tassi zero, evidenziando un cambiamento significativo nel panorama monetario statunitense.

La Fed potrebbe considerare tassi più alti più a lungo per fronteggiare eventuali shock che si presenteranno con più frequenza in futuro. Lo ha affermato il Presidente della banca centrale statunitense, Jerome Powell, lasciando intendere che la politica dei tassi a zero è un lontano ricordo. Il numero uno della Fed, ribadendo il focus sull'inflazione, ha anche preannunciato un nuovo cambio di strategia che il FOMC sta valutando. Contesto cambiato: inflazione più volatile e nuovi shock. "Il contesto economico è cambiato significativamente dal 2020", ha spiegato Powell, aggiungendo che "i tassi di interesse a lungo termine sono notevolmente più elevati, trainati in gran parte dai tassi reali e dalla la stabilità delle aspettative di inflazione a lungo termine". "Tassi reali più elevati – ha aggiunto – potrebbero anche riflettere la possibilità che l'inflazione possa essere più volatile in futuro rispetto al periodo inter-crisi degli anni 2010.

