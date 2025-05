FdI ai vertici dell’Alleanza globale del centrodestra | Fidanza e Giordano eletti vicepresidenti dell’Idu

Fratelli d'Italia conquista importanti posizioni nella scena politica globale: i rappresentanti Fidanza e Giordano sono stati eletti vicepresidenti dell'International Democracy Union. Questo riconoscimento, a pochi mesi dall'adesione all'IDU, sottolinea il crescente peso della destra italiana e il consolidamento della sua leadership nel centrodestra internazionale.

Si rafforza ulteriormente il peso della destra italiana sullo scenario politico globale. A pochi mesi dalla sua adesione all’ Idu, International Democracy Union, l’alleanza internazionale dei partiti di centrodestra, FdI incassa un doppio riconoscimento del proprio ruolo di leadership: l’eurodeputato e capodelegazione a Bruxelles, Carlo Fidanza, e il deputato nazionale e segretario generale dell’Ecr, Antonio Giordano, sono stati eletti rispettivamente vicepresidente e vicepresidente esecutivo. Nell’Idu Forum, che si è svolto in questi giorni a Bruxelles, l’Italia ha incassato anche un’altra vicepresidenza, con la deputata e vicesegretaria nazionale di Forza Italia, Deborah Bergamini. Fondata nel 1983 da leader come Margaret Thatcher, George H. W. Bush e Helmut Kohl, l’Idu rappresenta un pilastro della cooperazione tra i partiti moderati, conservatori e popolari a livello mondiale. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - FdI ai vertici dell’Alleanza globale del centrodestra: Fidanza e Giordano eletti vicepresidenti dell’Idu

