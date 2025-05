Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: TOTS Milinkovi?-Savi? e Kylie Strom Menzioni d’onore TOTS uscito in data 16 maggio 2025. Questo obiettivo si rinnova praticamente ogni settimana! Nuovo Obiettivo Milinkovi?-Savi? e Kylie Strom Menzioni d’onore TOTS. Completa 4 sfide su 5 per ottenere Vanja Milinkovi?-Savi? MO TOTS e Kylie Strom MO TOTS, PS e pacchetti premio! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 5. Scadenza: 23 maggio. Premio Finale: 1x Menzioni d’onore TOTS Milinkovi?-Savi? Non scambiab.. Giocane 4. Gioca 4 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team.. Premio: 1x 500 SP. 6 Assist. Fornisci 6 assist in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals, Champions o Rush). 🔗Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 25, Obiettivo Live: Milinkovi?-Savi? e Kylie Strom Menzioni d’onore TOTS