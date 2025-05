FC 25 Finalmente la Serie A | ecco chi c’è dentro i pacchi

Oggi è venerdì e la Serie A è finalmente approdata su EA SPORTS FC 25! Scopri i TOTS di questa stagione, insieme a una selezione dei migliori calciatori del campionato NWSL e altri talenti internazionali. Non perdere l’occasione di trovarli nei pacchi disponibili fino al 23 maggio alle 18:59!

È venerdì! Sono usciti i TOTS di Serie A su EA SPORTS FC 25. Insieme a loro una selezione dei migliori giocatori della stagione del campionato NWSL e alcuni dal resto del mondo. Questi giocatori sono nei pacchi fino al 23 maggio alle 18.59. 🔗Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, Finalmente la Serie A: ecco chi c’è dentro i pacchi

Se ne parla anche su altri siti

EA Sports FC 25 TOTS: ecco il Team of the Season della Serie A!

Segnala everyeye.it: Electronic Arts svela ufficialmente il Team of the Season della Serie A italiana di EA Sports FC 25 Ultimate Team ...

EA Sports FC 25 accoglie i Premium Pass: quanto costano, come funzionano e ricompense

Scrive everyeye.it: il nuovo capitolo della serie sportiva in arrivo a settembre su PC e console. EA Sports FC 25, finalmente annunciato con il primo trailer ufficiale, introdurrà un pass stagionale a pagamento che ...

FC 25: Finalmente TOTS, ecco cosa c’è nei pacchi da oggi

Si legge su imiglioridififa.com: È finalmente disponibile su FC 25 la promo TOTS. Il periodo più atteso dopo i TOTY. Nei pacchi ci sono tantissimi giocatori provenienti dai campionati Ligue 1, Eredivise, Arkema Premier League. Questi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

LG OLED TV E XBOX SERIE X INSIEME PER LA NEX-GEN

Con un?eccellente qualit? d?immagine, un audio coinvolgente e le pi? recenti funzionalit? per il gaming, LG e Xbox trasformano in realt? i sogni dei videogiocatori LG Electronics e Xbox hanno avviato un?esclusiva partnership per sottolineare la fenomenale esperienza di gioco garantita dall?unione tra la tanto attesa console Xbox Series X e gli LG OLED TV nei principali mercati in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia Pacific.