Nuovo appuntamento con le sfide creazione rosa di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme cosa serve per completare quello denominato Aggiornamento creazione TOTS Aggiornamento creazione TOTS: cosa fare. Completa la SCR aggiornamento Creazione TOTS 105 volte per ottenere pacchetti! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 1. 1x 77+ x5 Rare Players Pack Non scambiab.. Ripetibile: Sì. Scadenza: 13 giugno.   3-5-2. Rari: Min. 2 ogg. giocatore. QualitĂ giocat.: Esattamente Giocatori d’oro. I premi per il completamento. Perfezionista aggiornamento Creazione TOTS Completa la SCR aggiornamento Creazion TOTS per ottenere pacchetti e PS premio! Premi non scambiabili. Premio Finale: 1x 86+ x3 Rare Gold Players Pack Non scambiab. 1 completamento: 1x 83+ x5 Rare Gold Players Pack Non scambiab. 🔗Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 25 Aggiornamento creazione TOTS