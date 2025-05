Farwest indaga sul mondo delle criptovalute | come ha fatto uno sconosciuto a diventare un cripto-guru multimiliardario? L’anticipazione

Venerdì 16 maggio, alle 21.55 su Rai 3, torna “ Farwest ”, la trasmissione di inchiesta di Salvo Sottile con un’indagine sul mondo delle criptovalute. Il racconto sul boom globale delle monete digitali parte da Liberland, un’autoproclamata micronazione fra Croazia e Serbia che batte propria criptovaluta. Ma anche in Italia il settore è ormai affermato: circa 3,5 milioni di persone investono in cripto. In primo piano, la storia dell’italiano Giancarlo Devasini, a capo di Tether, una delle cripto-monete più utilizzate al mondo. Presidente e primo azionista di Tether, di lui si sa pochissimo, visto che non rilascia interviste e non usa i social. Torinese cresciuto a Casale Monferrato, ha un passato da chirurgo plastico e, grazie a Tether, è diventato il terzo uomo più ricco d’Italia, accumulando un patrimonio di oltre 22 miliardi di dollari. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

