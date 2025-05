Farmacie di turno a Venezia aperte oggi 16 maggio 2025

Se hai bisogno di una farmacia di turno a Venezia oggi, 16 maggio 2025, sei nel posto giusto! Qui troverai un elenco delle farmacie aperte, complete di indirizzi e numeri di telefono, per aiutarti a trovare rapidamente i servizi di cui hai bisogno. Scopri le opzioni disponibili e mantieniti in salute!

Cerchi una farmacia di turno aperta a Venezia? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a Venezia: Farmacia Alla Gatta. Fondamenta Ormesini,2651 tel. +39 041720153 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Al Pellegrino. Campo San Lio,5620 tel. +39 0415222635 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia S. Sebastiano. V. Rio Terra' Malamocco,2a tel. +39 041770128 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Al Mondo. Frezzeria,1676 tel. +39 0412416649 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Antica San Teodoro. Campo S. Stefano,3467 tel. +39 0415223137 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Salvadori Laura. Salvadori Laura,1339 tel. +39 041 717356 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Alle Due Colonne. Campo S. Canciano,6045 tel. +39 0415225411 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Della Vecchia E Al Cedro Imperiale. Campo S. Lucia,4598 tel. +39 0412413214 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Al Castoro. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Farmacie di turno a Venezia aperte oggi, 16 maggio 2025

