Farmacie di turno a Lucca aperte oggi 16 maggio 2025

Se hai bisogno di assistenza farmaceutica a Lucca oggi, 16 maggio 2025, sei nel posto giusto! Scopri le farmacie di turno aperte e trova quella più vicina a te. Ecco un elenco utile per orientarti e ricevere le cure necessarie.

Cerchi una farmacia di turno aperta a Lucca? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a Lucca: Farmacia Comunale 1. P.za Curtatone tel. +39 0583491398 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Comunale 3 Monte San Quirico. V. per Camaiore,1099 tel. +39 0583341567 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Massagli. P.za S. Michele,36 tel. +39 0583496067 CHIAMA INDICAZIONI 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Farmacie di turno a Lucca aperte oggi, 16 maggio 2025

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Farmacie di turno a Lucca aperte oggi, 15 maggio 2025

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Farmacie di turno

iltamtam.it scrive: Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità per l’intera settimana, dalle ore 9.00 del sabato, fino alle ore 9.00 del sabato successivo. La reperibilità al di fuori del normale ...

Le farmacie aperte e di turno in Val d'Elsa a Pasqua 2025

Scrive valdelsa.net: Ecco di seguito le Farmacie di turno aperte in Val d'Elsa e dintorni a Pasqua 2025. Si consiglia di telefonare per accertarsi degli orari di turno/apertura.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lucca Comics & Games torna in presenza per l'edizione 2021

Dopo la rivoluzione di Lucca ChanGes 2020 - che ha permesso di andare oltre le limitazioni portando il Festival nei Campfire di tutta Italia, sulla Rai e online - Lucca Comics & Games torna nella città da cui prende il nome, dal vivo, con eventi, incontri e appuntamenti in presenza, benché regolamentati dalle normative sanitarie in vigore.