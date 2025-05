Fares Investopia | Abu Dhabi nostro principale importatore nel Golfo

Gli Emirati Arabi Uniti e l'Italia consolidano la loro partnership economica, con scambi commerciali in forte crescita. Nel 2024, il valore dell'interscambio ha superato i 14 miliardi di dollari, evidenziando l'importanza di Abu Dhabi come principale importatore nel Golfo. Il rapporto continua a evolversi, offrendo nuove opportunità per entrambi i paesi.

"La relazione economica tra Emirati Arabi Uniti e Italia continua a rafforzarsi. Gli scambi commerciali tra le nostre due economie sono cresciuti a doppia cifra negli ultimi due anni: nel 2024 abbiamo superato i 14 miliardi di dollari di interscambio e, secondo la maggior parte delle stime, gli Emirati sono oggi il principale

