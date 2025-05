Fano il Rotary chiama scuole e famiglie contro il cyberbullismo | Non basta parlarne servono strumenti

Il Rotary Club di Fano lancia un appello alle scuole e alle famiglie nella lotta contro il cyberbullismo. Non basta denunciare: servono strumenti concreti. Venerdì 16 maggio, alle ore 18, presso il Cinema Teatro Masetti, si terrà il convegno “Il bullismo non insegna, segna”, un’iniziativa per promuovere una comunità che agisce e si impegna.

Una comunità che non si limita a denunciare, ma agisce. È questo lo spirito con cui il Rotary Club di Fano  ha organizzato per venerdì 16 maggio alle ore 18, presso il Cinema Teatro Masetti, un convegno pubblico dal titolo emblematico: "Il bullismo non insegna, segna". L'iniziativa, sostenuta da cinque istituti comprensivi del territorio  e dal Polo scolastico 3, rappresenta l'ennesima tappa di un percorso cominciato nel 2019, con l'obiettivo di prevenire il bullismo e il cyberbullismo  nelle scuole attraverso azioni concrete, durature e sistemiche. A differenza delle tante giornate celebrative spesso fini a sé stesse, il Rotary di Fano ha scelto di intervenire con un Modello Organizzativo Gestionale (MOG) antibullismo, codificato e certificato, già adottato da numerosi istituti e accompagnato da un manuale operativo distribuito a docenti, studenti e famiglie.

