"Giuseppe Giustacchini per un periodo di tempo rilevante con assoluta spregiudicatezza e totale indifferenza per la salubrità dell’ambiente perseguiva pervicacemente un’aggressiva politica di smaltimento abusiva di rifiuti, in spregio alla normativa, al solo fine di massimizzare i profitti, accaparrandosi quanti più appalti pubblici e commesse, aumentando a dismisura il quantitativo di fanghi da impianti di depurazione ritirati, organizzando un complesso e fraudolento sistema per cui a quelli che erano, e che rimanevano, veri e propri rifiuti veniva in maniera artificiosa e fasulla attribuita la mera etichetta di fertilizzante, così che potessero essere dispersi al minor costo possibile". Lo scrive la gup Angela Corvi nelle motivazioni della condanna a un anno e quattro mesi per il titolare del colosso dei fanghi fertilizzanti con sede a Calcinato, Calvisano e Quinzano, messo in ginocchio al termine del processo in abbreviato: il giudice, oltre ad aver inflitto 77mila euro di multa all’azienda e confermato tutti i sequestri, ha posto Wte fuori legge chiudendola per sempre e ha obbligato Giustacchini al ripristino delle campagne contaminate. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fanghi tossici nei campi: "Il traffico di rifiuti era la prassi quotidiana"