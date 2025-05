Famiglia fondata su amore uomo-donna | Leone XIV chiude ai matrimoni gay

Papa Leone XIV ha chiarito la sua posizione sulla famiglia, sottolineando l'importanza dell'unione tra uomo e donna. In un recente intervento, ha chiuso la porta ai matrimoni gay, esortando i governi a sostenere la famiglia tradizionale come fondamento per una società più armoniosa e pacificata.

Papa Leone XIV ha ribadito la centralità della famiglia fondata su unione tra uomo e donna, chiedendo ai governi di sostenerla come nucleo essenziale per società armoniche e pacificate 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Famiglia fondata su amore uomo-donna": Leone XIV chiude ai matrimoni gay

