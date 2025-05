False revisioni auto denunciati tre tecnici dei centri revisioni

Tre tecnici di centri di revisione automobilistica sono stati denunciati dai carabinieri della sezione radiomobile del Nor di Verbania per aver rilasciato false approvazioni. Le auto interessate superavano la revisione nonostante non fossero conformi al codice stradale, mettendo a rischio la sicurezza stradale. Le violazioni riguardano due centri situati in provincia di Novara e nel Vco.

