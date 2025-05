False residenze per la cittadinanza i due vigili si difendono davanti al magistrato

I vigili di Orta di Atella, coinvolti nell'inchiesta sulle false residenze per ottenere la cittadinanza, si difendono davanti al magistrato. Giuliano Mozzillo, assistito dall'avvocato Mario Griffo, e Salvatore Aletta hanno risposto alle domande, cercando di chiarire la loro posizione e difendere la propria innocenza nell'ambito delle accuse mosse.

Hanno replicato alle domande del magistrato i due agenti della polizia municipale di Orta di Atella finiti ai domiciliari per l'inchiesta sulle false residenze per ottenere la cittadinanza. I due agenti, Giuliano Mozzillo (difeso dall'avvocato Mario Griffo) e Salvatore Aletta, hanno scelto di.

I NOMI. False cittadinanze e residenze fantasma: scena muta davanti al gip per due impiegate comunali

Secondo casertace.net: Otto le misure cautelari emesse, avrebbero fatto ottenere la cittadinanza italiana a brasiliani con documenti falsi ...

Falsi documenti per la cittadinanza italiana, 22mila euro a pratica: arrestati dipendenti comunali

Da fanpage.it: Misura cautelare per otto persone tra Orta di Atella (Caserta) e Frattaminore (Napoli): avrebbero fatto ottenere la cittadinanza italiana a brasiliani ...

Napoli, false residenze a brasiliani: risultavano residenti per ottenere la cittadinanza, 8 arresti

Come scrive msn.com: Forniti falsi timbri ed effigi dello Stato, utilizzati per falsificare passaporti e dichiarazioni di presenza, nonché certificazioni estere attestanti presunte ascendenze da avi italiani ...

