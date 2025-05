Fallita a metà la trattativa | Putin e Zelensky non vanno Trump snobba Istanbul

Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky non ci saranno. Ma l'incontro tra la delegazione russa e quella ucraina a Istanbul ci sarà. Dopo una giornata di caos, annunci, smentite e accuse reciproche, i team negoziali si vedranno oggi per trattare sulla pace che verrà. Il capo del Cremlino, che per primo aveva lanciato la proposta di un incontro «a tu per tu» con il presidente ucraino in Turchia, ha temporeggiato fino all'ultimo e mercoledì notte ha fatto sapere che non sarà presente a Istanbul. A discutere come porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina ha inviato la delegazione guidata da Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura. Saranno inoltre presenti il viceministro della Difesa Alexander Fomin, il viceministro degli Esteri Mikhail Galuzin e Igor Kostyukov, capo dell'agenzia di intelligence militare russa. 🔗Leggi su Iltempo.it

