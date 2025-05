FalComics modifiche alla viabilità Per i residenti permessi validi in tutte le zone a pagamento

FalComics porta con sé significative modifiche alla viabilità per i residenti di Falconara. Durante l'evento, in programma dal 20 al 27 maggio, i permessi di sosta saranno validi in tutte le zone a pagamento, garantendo l'accesso e la comodità necessaria per vivere appieno la manifestazione. Preparati a un’intensa settimana di cultura e divertimento!

FALCONARA - La nuova edizione di FalComics comporterà una riorganizzazione della viabilità e della sosta, con modifiche che in alcuni casi resteranno in vigore da martedì 20 a martedì 27 maggio. Per consentire l'allestimento degli stand e delle aree tematiche già da martedì 20 e fino a martedì 27.

