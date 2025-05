Faenza una salvezza quasi miracolosa | A novembre eravamo ultimi con un punto

Una vera impresa sportiva. Che merita applausi e visibilità. Vincendo il playout in gara secca a Gambettola, il Faenza ha centrato l’obiettivo della permanenza in Eccellenza. Rimasto in inferiorità numerica a metà del primo tempo per l’espulsione di Grazhdani, l’undici manfredo – in un match da ‘dentro o fuori’ e con un solo risultato a disposizione (col pareggio sarebbe retrocesso) – ha compiuto il miracolo di vincere fuori casa grazie al rigore trasformato da Prati. Artefice dell’exploit, è stato mister Nicola Cavina. Trentanove anni appena compiuti, Cavina è biancoazzurro da una vita, da tecnico del settore giovanile fino alla Juniores (portata nel 2019 al titolo regionale), a ds e mental coach. A puntare su di lui è stato il presidente Gian Andrea Missiroli, che gli ha affidato la guida della prima squadra, tornata in Eccellenza dopo 5 stagioni. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

