Faccio una strage mamma prende a pugni preside a scuola per una nota sul registro elettronico Valditara | Arresto immediato per i violenti basta tolleranza

Ancora una volta, la violenza irrompe nelle scuole italiane. Un genitore ha aggredito il preside di un istituto comprensivo di Genova, colpendolo con pugni per un’appunto sul registro elettronico. Questo episodio solleva interrogativi inquietanti sulla tolleranza e la sicurezza nelle istituzioni educative, sottolineando l'urgenza di un intervento deciso contro la violenza.

Ancora violenza a scuola. Un'aggressione durante l'orario scolastico in un istituto comprensivo di Genova, dove il dirigente scolastico è stato colpito da un genitore all'interno della struttura scolastica. "Faccio una strage", mamma prende a pugni preside a scuola "per una nota sul registro elettronico". Valditara: "Arresto immediato per i violenti, basta tolleranza".

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.