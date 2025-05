Fabriano sempre più Creattiva Vinto un bando di 70mila euro per la valorizzazione dei Centri commerciali naturali

Fabriano si conferma sempre più creativa grazie al finanziamento di 70mila euro ricevuto dalla Regione Marche. Il progetto “Fabriano Creattiva”, vincitore del bando per la valorizzazione dei centri commerciali naturali, mira a potenziare l'offerta culturale e commerciale della città, stimolando turismo e aggregazione sociale. Una nuova opportunità per far brillare l'identità fabrianese.

FABRIANO – Il Comune di Fabriano ha ottenuto un finanziamento regionale pari a 70mila euro nell'ambito del bando "Sviluppo e valorizzazione dei Centri commerciali naturali", promosso dalla Regione Marche. Il progetto presentato, denominato "Fabriano Creattiva", intende promuovere una.

