Fabio Marino professione manista | Guadagno fino a 800 euro al giorno Mie le mani di Argentero e Clooney le ho assicurate per 100mila euro

Fabio Marino, professionista manista, guadagna fino a 800 euro al giorno, con le sue mani da attore assicurate per 100.000 euro. Per emergere in questo particolare settore, non servono capelli perfetti o un viso impeccabile: basta avere mani curate, l’unico requisito indispensabile per conquistare i riflettori nel mondo dello spettacolo.

Non bisogna avere per forza i capelli freschi di shampoo, le sopracciglia definite, l'incarnato del viso impeccabile a prova di luci abbaglianti: per scavarsi un posticino nell'insolita nicchia dei manisti, una sola parte del corpo serve che sia perfetta. Anzi due, per la precisione: le mani.

