Fabio Capello come non l’abbiamo mai visto | su Sky e NOW il racconto in Federico Buffa Talks

Fabio Capello si svela come mai prima d'ora nel talk-evento di Federico Buffa su Sky e Now. Ambientato al Teatro Verdi di Gorizia, simbolo di unione e cultura, il racconto dell'allenatore rivela la sua essenza in un'atmosfera unica, celebrando la "Capitale europea della cultura senza frontiere". Un'occasione imperdibile per conoscerlo meglio.

Una scena essenziale, un uomo al centro. Fabio Capello si racconta nel talk-evento andato in scena sul palco del Teatro Verdi di Gorizia, città simbolo di confini superati, scelta da SkyTG24 per una giornata speciale dedicata alla “Capitale europea della cultura senza frontiere”. In un’atmosfera essenziale e intensa, il grande ex allenatore e opinionista di Sky Sport ha r. 🔗Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Fabio Capello come non l’abbiamo mai visto: su Sky e NOW il racconto in “Federico Buffa Talks”

Approfondimenti da altre fonti

Fabio Capello come non l’abbiamo mai visto: su Sky e NOW il racconto in “Federico Buffa Talks”

Segnala digital-news.it: Una scena essenziale, un uomo al centro. Fabio Capello si racconta nel talk-evento andato in scena s... Clicca e accedi a tutte le informazioni necessarie con un solo gesto!

Federico Buffa Talks, puntata speciale con Fabio Capello

Si legge su sport.sky.it: Una scena essenziale, un uomo al centro. Fabio Capello si racconta nel talk-evento che ha preso vita sul palco del Teatro Verdi di Gorizia, città simbolo di confini superati, scelta da SkyTG24 per una ...

Dall’Isonzo al mondo: le radici friulane di Fabio Capello

Come scrive sport.sky.it: Chi è davvero Fabio Capello? In occasione dell’uscita della nuova puntata di Federico Buffa Talks, per la prima volta live da Gorizia, scopriamo con Sky Sport Insider la parabola poco nota di un uomo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il nuovo video di Plata: Dove sei, brano prodotto da Terron Fabio dei Sud Sound System

Su una bellissima produzione urban/dancehall di Terron Fabio dei Sud Sound System, Plata ha realizzato “ Dove sei “, un brano “lover” di alta qualità costruito attorno a un ritornello diretto e efficace.