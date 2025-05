Fabio Bazzani è un ex calciatore molto famoso. Classe 1976, è originario di Bologna e ha militato in numerose squadre di calcio italiane. La passione per il calcio e il talento sono proprie di Fabio fin da bambino, che nel 2001 fa il suo debutto in Serie A e ha segnato 10 gol in 29 partite. Successivamente è entrato a giocare nella Sampdoria dove, insieme a Francesco Flachi, è stato soprannominato “ il gemello del gol “. Poi l’avventura insieme a squadre calcistiche come la Lazio, il Livorno e il Pescara. Ha giocato anche con la nazionale italiana in tre occasioni, esordendo nel 2003 in una partita, poi persa, contro la Polonia. Dopo il ritiro dai campi di calcio, Bazzani è diventato opinionista per emittenti come Sportitalia e Dazn. Fabio Bazzani ha cambiato la sua vita per sempre quando ha incontrato Alessia Merz, fra i due c’è stato un colpo di fulmine e nel 2005 la coppia è convolata a nozze. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Fabio Bazzani, chi è il marito di Alessia Merz: “Ho lasciato la tv a 31 anni, non ho rimpianti”