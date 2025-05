Fa discutere la maxi buonuscita da 12 mln al quasi ex amministratore di Fnm

La maxi buonuscita da 12 milioni di euro per Marco Piuri, quasi ex amministratore di Fnm, scuote il dibattito pubblico. Le critiche si intensificano, con Pierfrancesco Majorino (Pd) e Nicola Di Marco (M5S) pronti a contestare l'operazione, evidenziando questioni di opportunità e giustizia economica in un momento delicato per il settore.

Ha innescato una discussione la buonuscita da 1,2 milioni di euro che dovrebbe ricevere Marco Piuri, l’ormai quasi ex direttore generale di Fnm e amministratore delegato di Trenord. A sollevare un coro di critiche sono Pierfrancesco Majorino (Pd) e Nicola Di Marco (M5S), che attaccano duramente. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Fa discutere la maxi buonuscita (da 1,2 mln) al quasi ex amministratore di Fnm

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19 : Nuovo record mondo con 581 mila casi, quasi 50 milioni in totale

Registrato un record di nuovi casi di Covid-19 a livello globale in sole 24 ore: ieri, secondo l'Organizzazione mondiale della sanit? (Oms), sono stati registrati 581.