F1 uno-due McLaren anche nella FP2 di Imola Le Ferrari rincorrono ma brillano sul passo

Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, la McLaren si conferma competitiva, con Oscar Piastri in cima alla classifica. Le Ferrari, pur mostrando un buon passo gara, rincorrono al volante delle loro vetture. Imola offre uno spettacolo avvincente e carico di emozioni per i fan della F1.

Oscar Piastri conferma quanto di buono fatto nella FP1 e rimane lassù in vetta. L'australiano, infatti, ha messo a segno la migliore prestazione anche nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. Sul tracciato di Imola abbiamo assistito a 60 minuti di lavoro importanti con i team che sono intervenuti in maniera corposa sulle rispettive monoposto con diverse novità. Ferrari e Red Bull, in primis, hanno ritoccato parecchio le vetture e hanno cercato di capire se gli aggiornamenti portati siano andati nella direzione voluta. La sessione in riva al Santerno ha preso il via con i piloti che hanno provato le gomme medie. Lando Norris ha messo a segno un ottimo 1:15.952 precedendo le due Williams e Oscar Piastri, quindi sesto Charles Leclerc a 344 millesimi e Lewis Hamilton 11° a 671.

