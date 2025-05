Oscar Piastri ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Emilia-Romagna, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Il pilota della McLaren ha stampato un perentorio 1:15.293 ed è riuscito a precedere per appena 25 millesimi il proprio compagno di squadra Lando Norris, mentre in terza piazza si è inserito Pierre Gasly, attardato di 0.276 al volante della Alpine. La Ferrari ha mostrato discreti segnali sul passo, ma fatica sul giro secco: Charles Leclerc sesto a 0.475 alle spalle di Max Verstappen, Lewis Hamilton undicesimo a 0.650. Kimi Antonelli nelle retrovie con la Mercedes, diciottesimo a 1.113. Di seguito la classifica delle prove libere 2 del GP di Emilia-Romagna. CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 GP EMILIA-ROMAGNA F1 2025. 1 Oscar Piastri McLaren 1:15.293 5 2 Lando Norris McLaren +0. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, risultati e classifica FP2 GP Emilia-Romagna 2025: Piastri in testa, Leclerc meglio di Hamilton