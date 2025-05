Il Mondiale di F1 2024 è proseguito oggi, venerdì 16 maggio, con il GP dell’Emilia Romagna, valido come settima prova del calendario. Nella prima serata italiana si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60?, che fa da preludio alla seconda, in programma alle 17.00. Doppietta McLaren, con l’ australiano Oscar Piastri primo in 1:16.545 davanti al compagno di squadra, il britannico Lando Norris, secondo a 0.032. Terza piazza per lo spagnolo Carlos Sainz con la Williams, terzo a 0.052, appena davanti al britannico George Russell con la Mercedes, quarto a 0.054. Quinta piazza per la prima delle Ferrari, quella del britannico Lewis Hamilton, staccato di 0.096, mentre il compagno di squadra, il monegasco Charles Leclerc, è 12° a 0.532, e precede l’ azzurro Kimi Antonelli con la Mercedes, 13° a 0. 🔗Leggi su Oasport.it

F1, risultati e classifica FP1 GP Emilia-Romagna 2025: McLaren davanti a tutti, 5° Hamilton