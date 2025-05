L’attesa è ufficialmente conclusa. Nella giornata odierna, infatti, prenderà finalmente il via l’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Imola vivremo una tre-giorni di importanza capitale per l’intera annata e un venerdì che dovrà darci risposte chiare e precise sui reali valori in campo, dato che le novità tecniche non mancheranno. Iniziamo con il programma della giornata in riva al Santerno. La prima sessione di prove libere prenderà il via alle ore 13.30 (durata di 60 minuti), quindi si tornerà in azione alle ore 17.00 per la seconda sessione, sempre sui 60 minuti. Un totale di due ore di lavoro che permetteranno a team e piloti di provare gli aggiornamenti che verranno portati in pista per l’occasione, con la Ferrari che, come sempre, sarà sotto la lente d’ingrandimento per capire il funzionamento della SF-25. 🔗Leggi su Oasport.it

F1, prende il via il weekend di Imola. Le McLaren pronte a dominare, le Ferrari vogliono dare un segnale