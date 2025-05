F1 Piastri subito in testa nelle FP1 ad Imola Norris secondo Hamilton in top 5

Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale F1 2025. Oscar Piastri ha stupito tutti, siglando il miglior tempo con 1:16.545, seguito da Lando Norris in seconda posizione. Lewis Hamilton completa la top 5, confermando la sua competitività sul tracciato di Imola.

Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio dell'Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale F1 2025. Sullo storico tracciato di Imola, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Oscar Piastri con il crono di 1:16.545. Il leader del campionato, dopo la vittoria nel GP di Miami, inizia con il piede giusto anche il weekend italiano, alla ricerca della quarta vittoria consecutiva. L'australiano ha anticipato di 32 millesimi il compagno di squadra Lando Norris, confermando momentaneamente lo strapotere McLaren. I distacchi però sono minimi ed infatti Carlos Sainz, in terza posizione, paga soli 52 millesimi dalla prima piazza. Continua la grande stagione della Williams che, a Miami, ha portato entrambe le monoposto in top 10. Quarto George Russell che, con la sua Mercedes, chiude a 54 millesimi da Oscar Piastri, confermando le buone sensazioni di questo inizio Mondiale.

