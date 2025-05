F1 Oscar Piastri | Un buon venerdì ma per le qualifiche non lotteremo solo io e Norris

Un venerdì da incorniciare per la McLaren. Oscar Piastri e Lando Norris si sono divisi la posta in occasione delle due sessioni di prove libere all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, teatro questa settimana del GP dell’Emilia Romagna 2025, settimo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1. L’oceanico nello specifico si è imposto nella FP1, mentre il britannico ha fatto sua la FP2. Grande consistenza per il nativo di Melbourne, motivato a terminare al meglio il fine settimana, con l’obiettivo di mantenere la leadership difendendola proprio dal compagno di squadra. Visibilmente soddisfatto, il classe 2011 ha commentato in mixed zone la sua giornata: “ Una giornata decente – ha detto Piastri – Credo che ci siano alcune cose da sistemare durante la notte, ma è normale. La situazione è simile nelle prime posizioni, quindi abbiamo ancora un po’ da scoprire. 🔗Leggi su Oasport.it

