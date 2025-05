F1 oggi in tv GP Emilia-Romagna 2025 | orari prove libere programma streaming

Oggi, venerdì 16 maggio, inizia il fine-settimana del GP dell’Emilia-Romagna, settima tappa del Mondiale di Formula 1 2025. Sul circuito di Imola, le prove libere segneranno il kick-off di un intensissimo day-1, dove squadre e piloti si sfideranno per trovare rapidamente le giuste impostazioni. Scopri orari e programma streaming!

Oggi, venerdì 16 maggio, prende il via il fine-settimana del GP dell’Emilia-Romagna, settima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino di Imola, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 13.30 la FP1 e dalle 17.00 la FP2. La Ferrari spera di ritrovare la retta via, dopo un inizio di campionato molto negativo. Tante difficoltà per la scuderia di Maranello nel trovare la quadra con la SF-25. La monoposto, contrariamente a quanto previsto dai dati al simulatore, ha manifestato delle criticità importanti e non di facile risoluzione. Vedremo cosa succederà nell’appuntamento di casa per il Cavallino Rampante. Grande favorita della vigilia è la McLaren. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Emilia-Romagna 2025: orari prove libere, programma, streaming

