F1 oggi GP Emilia-Romagna 2025 | orari prove libere programma tv streaming

Oggi, venerdì 16 maggio, inizia il weekend del GP dell’Emilia-Romagna, settima tappa del Mondiale di F1 2025. Sul circuito cittadino di Imola, le squadre e i piloti si preparano a una giornata di prove libere fondamentale. Scopriamo insieme orari, programma TV e opzioni di streaming per non perdere nemmeno un momento di questo emozionante evento!

Oggi, venerdì 16 maggio, prende il via il fine-settimana del GP dell’Emilia-Romagna, settima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino di Imola, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 13.30 la FP1 e dalle 17.00 la FP2. LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E 17.00 La Ferrari spera di ritrovare la retta via, dopo un inizio di campionato molto negativo. Tante difficoltà per la scuderia di Maranello nel trovare la quadra con la SF-25. La monoposto, contrariamente a quanto previsto dai dati al simulatore, ha manifestato delle criticità importanti e non di facile risoluzione. Vedremo cosa succederà nell’appuntamento di casa per il Cavallino Rampante. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 oggi, GP Emilia-Romagna 2025: orari prove libere, programma, tv, streaming

Aggiornamenti pubblicati da altri media

F1 2025, oggi il GP Imola: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

Secondo fanpage.it: La diretta delle prove libere del GP Emilia Romagna della Formula 1 2025 a Imola: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati ...

Gli orari delle prove libere del Gp Emilia Romagna e dove vedere la F1 oggi in tv

Da msn.com: Primo gran premio europeo per il Circus con la McLaren che cerca la quinta vittoria stagionale. Ferrari che vuole provare a rinascere sul circuito di casa, ma dovrà vedersela con Red Bull e Mercedes ...

F1, Gp Imola: dove vedere la gara in Emilia-Romagna

Scrive tg24.sky.it: Le qualifiche e la gara verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Motori accesi anche su TV8, con la programmazione live a partire dal sabato pomeriggio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo sull'Italia: oggi allerta arancione in Liguria ed Emilia-Romagna - gialla in 15 regioni

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.