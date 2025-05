F1 Max Verstappen | Non siamo stati veloci dobbiamo lavorare per il bilanciamento

Lavori in corso per Max Verstappen. Il Campione del Mondo si è dovuto accontentare di due piazzamenti fuori dalla top 3 in occasione delle due sessioni di prove libere valide per il GP dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 di scena questo weekend presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Nello specifico l’olandese ha strappato la settima piazza nella FP1, chiudendo poi al quinto posto la FP2, non performando al meglio con la sua vettura, apparsa lenta su alcuni tratti. Non particolarmente soddisfatto alla fine sella giornata, il pilota Red Bull ha analizzato la sua prestazione, lamentando problemi di bilanciamento: “ Abbiamo provato molte cose oggi – ha detto Verstappen – Alcune hanno funzionato un po’ meglio di altre, ma alla fine non siamo stati abbastanza veloci. 🔗Leggi su Oasport.it

