F1 Lewis Hamilton | Bene nella FP1 mentre nella seconda sessione ho faticato

Una giornata di prove libere contrastante per Lewis Hamilton a Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Il pilota britannico ha brillato nella FP1, piazzandosi tra i primi cinque, ma ha incontrato difficoltà nella seconda sessione, chiudendo solo all'undicesimo posto con problemi di adattamento e prestazioni.

Una prima giornata di prove libere dai due volti per Lewis Hamilton a Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito dell' Autodromo Enzo e Dino Ferrari, il britannico ha concluso in top-5 la FP1, mentre nelle libere 2 non è andato oltre l'undicesima piazza, faticando non poco coi freni della sua SF-25. Molto chiaro nella sua analisi l'asso nativo di Stevenage. " La prima sessione è stata positiva, il bilanciamento era buono e non sembrava esserci molto da cambiare in vista del turno successivo ", ha dichiarato il britannico. " E invece la seconda sessione di prove libere si è rivelata più impegnativa, perché ho fatto fatica a trovare costanza di prestazione. Analizzeremo i dati raccolti questa sera, ma abbiamo completato il programma, inclusi i long run, quindi abbiamo una buona quantità di informazioni sulle quali lavorare ", ha aggiunto Lewis.

