F1 le McLaren guidano il gruppo nel venerdì di Imola Per le Ferrari dubbi e speranze

Nel venerdì del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, le McLaren si sono confermate leader, pronte a dominare. Le Ferrari, invece, affrontano un mix di dubbi e speranze, cercando di risalire nel ranking. Le sessioni di prova a Imola hanno offerto spunti interessanti per il settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025.

McLaren pronta a dominare. Ferrari che vuole risalire. Si potrebbe riassumere in questo modo il venerdì del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Imola abbiamo assistito a due sessioni che hanno detto molto. Non sono mancate le conferme, come gli spunti di interesse. Due ore di lavoro che ci offrono un quadro della situazione più chiara e definita pensando ai valori in pista. Andiamo a fare il punto della situazione. Le due sessioni di prove libere hanno visto altrettante doppiette color papaya. Oscar Piastri ha concluso in vetta la FP2 con Lando Norris a breve distanza. Nessuna sorpresa. Si sapeva già da tempo che le McLaren sarebbero state pronte a dominare la scena anche sulla pista di Imola, e così è stato. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, le McLaren guidano il gruppo nel venerdì di Imola. Per le Ferrari dubbi e speranze

