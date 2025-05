F1 Imola è sempre la McLaren a dettar legge | Piastri leader Hamilton in top five Indietro Leclerc e Antonelli

La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna ha visto la McLaren dominare, con Piastri in testa e Hamilton tra i primi cinque. Mentre la Mercedes dimostra coerenza, Red Bull e Ferrari faticano. L'autodromo Enzo e Dino Ferrari esalta i piloti, promettendo emozioni per la gara.

McLaren praticamente su un binario, Mercedes consistente, Red Bull e Ferrari nervose. Si può riassumere così la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, settima prova del mondiale di F1. I sali e scendi dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari esaltano le. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - F1 Imola, è sempre la McLaren a dettar legge: Piastri leader, Hamilton in top five. Indietro Leclerc e Antonelli

