Imola, 16 maggio 2025 – La Formula 1 è scesa in pista per la prima giornata del fine settimana ad Imola. Le monoposto hanno disputato, in questo venerdì, le prime due sessioni di prove libere valide per il Gran Premio dell'Emilia Romagna, che si corre sullo storico circuito emiliano. Le McLaren hanno sfoggiato un ottimo stato di forma, ponendosi come la squadra da battere esattamente come previsto fin dalla vigilia. La Ferrari ha evidenziato delle difficoltà sull'impianto frenante criticato sia da Charles Leclerc che da Lewis Hamilton, su una pista dove i freni risultano sottoposti a grande stress. Il Cavallino Rampante è indietro sul giro secco, ma in palla sui long run. Da queste prime battute anche la Mercedes sembra competitiva al netto di un bilancio che comprende non solo i risultati sul giro secco ma anche i tempi registrati nelle simulazioni di passo gara. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - F1, Gp di Imola, il riassunto delle libere: McLaren velocissima, Ferrari a due facce