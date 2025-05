F1 Frederic Vasseur | La SF-25 non è a livello di quello che ci aspettavamo e sugli sviluppi…

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, esprime delusione per le prestazioni della SF-25, sottolineando che non rispecchiano le aspettative. In vista del Gran Premio di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, la Rossa cerca di invertire la rotta dopo i risultati deludenti, con l’obiettivo di migliorare la sua posizione nel campionato.

Appuntamento di casa per la Ferrari a Imola, sede del settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito del Santerno, la Rossa spera di dare discontinuità ai brutti risultati del week end precedenti. La SF-25 ha deluso su tutti i fronti finora e l'essere quinta forza in pista a Miami ha posto l'accento sulle criticità della monoposto di Maranello. Stando a quanto riportato dall'autorevole testata autoracer.it, si starebbe lavorando in casa ferrarista su una nuova sospensione. Nel primo giorno del week end, il Team Principal, Frederic Vasseur, ha fatto il punto della situazione, descrivendo l'attuale situazione della scuderia. " La macchina non è al livello che ci aspettavamo. Se facciamo un confronto con lo scorso anno, non siamo in una situazione ideale. E questo rende ancora più difficile per un nuovo pilota adattarsi alla macchina.

