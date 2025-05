Charles Leclerc non è al 100% della forma in questo week end di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Il monegasco della Ferrari è febbricitante e per questo ieri ha deciso di saltare l’appuntamento con il Media-Day per recuperare un po’ di energie in vista del primo giorno di prove libere. Dodicesimo nella FP1, Charles ha concluso al sesto posto la seconda sessione. La Rossa ha messo in mostra le solite criticitĂ sul giro secco, mentre sul passo gara si sono viste buone cose. Tuttavia, sulla pista del Santerno il time-attack è molto importante per l’oggettiva difficoltĂ nei sorpassi. In altre parole, la track-position potrebbe essere il fattore discriminante. Ne ha parlato Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1: “ Penso che, ancora una volta, siamo veloci in gara. Il problema è che, soprattutto su una pista come questa, se non siamo veloci in qualifica, il passo-gara sarĂ molto difficile da sfruttare. 🔗Leggi su Oasport.it

F1, Charles Leclerc: "Al momento siamo da terza fila, dobbiamo migliorare nelle qualifiche"