Un inizio di weekend contratto per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha terminato infatti solo al diciottesimo posto la seconda sessione di prove libere valida per il GP dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, di scena presso il mitico Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il padrone di casa, non poco emozionato di correre davanti al proprio pubblico, si è reso artefice di due prove complicate, in cui non è riuscito a trovare la quadra, complici anche alcune sbavature. Un argomento affrontato dal diretto interessato anche in zona mista, in cui il classe 2006 ha però confermato di sentirsi bene nel long run: “ Oggi ho faticato a mettere insieme tutto nei miei giri secchi – ha detto il bolognese – Ho commesso qualche errore e le condizioni di scarsa aderenza non hanno reso le prestazioni della mescola C6 ideali. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Ho faticato sul giro secco, ma so dove lavorare”