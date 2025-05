F1 2025 oggi il GP Imola | orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

Scopri tutto sul GP di Imola 2025! In questa guida, ti sveleremo gli orari delle prove libere FP1 e FP2, insieme a dove seguire la diretta TV. Resta aggiornato con i risultati e i tempi delle sessioni. Continua a leggere per non perdere nemmeno un minuto delle emozioni della Formula 1!

La diretta delle prove libere del GP Emilia Romagna della Formula 1 2025 a Imola: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - F1 2025, oggi il GP Imola: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

Se ne parla anche su altri siti

F1 2025, oggi il GP Imola: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

Secondo fanpage.it: La diretta delle prove libere del GP Emilia Romagna della Formula 1 2025 a Imola: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati ...

Gli orari delle prove libere del Gp Emilia Romagna e dove vedere la F1 oggi in tv

Da msn.com: Primo gran premio europeo per il Circus con la McLaren che cerca la quinta vittoria stagionale. Ferrari che vuole provare a rinascere sul circuito di casa, ma dovrà vedersela con Red Bull e Mercedes ...

Gp Emilia-Romagna (Imola) F1 2025: prove libere, qualifiche e gara [ Live Timing ]

Si legge su circusf1.com: Il Live Timing del Gp Imola F1 2025. Segui le qualifiche e la gara grazie alla nostra diretta con tempi, commenti e video.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Max Pezzali non si ferma mai: nel 2025 la sua festa arriva all'Autodromo di Imola

La festa di Max Pezzali non si ferma mai. Dopo il successo del tour estivo negli stadi (con oltre 400 mila biglietti venduti) e la notizia del tutto esaurito della prossima tranche invernale di diciassette date tra Milano e Roma, ora il cantante annuncia il live celebrativo completamente rinnovato che si terrà il prossimo 12 luglio 2025 presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.