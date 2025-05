Ezio Bosso musica per la pace | il concerto con Emergency a cinque anni dalla scomparsa del Maestro

Domenica 18 maggio, la Basilica di San Petronio a Bologna ospiterà un concerto in onore di Ezio Bosso, a cinque anni dalla sua scomparsa. L'evento, organizzato in collaborazione con Emergency, celebra la musica come strumento di pace e solidarietà, unendo le voci per un messaggio di speranza e unità.

Un concerto per ricordare Ezio Bosso e per parlare di pace. Domenica 18 maggio alle 18.30, nella Basilica di San Petronio a Bologna, si rinnova l'omaggio al Maestro a cinque anni dalla sua scomparsa. Un evento musicale che sarà anche un'occasione di solidarietà concreta: grazie alla collaborazione con EMERGENCY, il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto ai progetti umanitari dell'organizzazione fondata da Gino Strada. La connessione tra Ezio Bosso e EMERGENCY affonda le radici nel 2019, quando il Maestro invitò Gino Strada a partecipare alla trasmissione "Che storia è la musica" su Rai 3. Fu un dialogo intenso sul senso della musica, della cura e della convivenza civile, sulle note della Settima Sinfonia di Beethoven. A ricordarlo oggi è Simonetta Gola, moglie di Strada e direttrice della comunicazione di EMERGENCY: "Tra Ezio e Gino ci fu subito sintonia.

Al centro della carriera e dell’esistenza di Ezio Bosso (1971-2020), che è stata quanto di più atipico si possa immaginare, sia per le vicende personali che professionali, c’è sempre stato l’amore per l’arte, vissuta come disciplina e ragione di vita.