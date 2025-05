export italiano in calo ma impennano le esportazioni verso gli usa

Export dell’Italia in calo a marzo. Secondo gli ultimi dati Istat sulla bilancia commerciale del nostro Paese, rispetto a febbraio le esportazioni hanno registrato una leggera flessione del 1%, a fronte di un ammontare di beni importati stabile al +0,2%. Migliori i numeri dell’export nel primo trimestre 2025 e su base annua, dove sono spinti dai settori farmaceutico e dei mezzi trasporto, ad eccezione dell’automotive. I dati sull’export di marzo. A marzo il saldo commerciale è di +3.657 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai +4.296 milioni nello stesso mese del 2024, con un deficit energetico che passa dai -3.807 milioni dell’anno scorso agli attuali -3.894 milioni. Scende anche l’ avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici, da quota 8.102 milioni di marzo 2024 a 7.551 milioni dello stesso mese di quest’anno. 🔗Leggi su Quifinanza.it

