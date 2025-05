Ex Milan Massara e il Rennes addio Lampo | solo undici mesi da Direttore Sportivo

Frederic Massara, ex direttore sportivo di Milan e Roma, ha concluso la sua breve avventura al Rennes dopo soli undici mesi. La sua parentesi francese è stata segnata da sfide e decisioni rapide, portando a un addio inaspettato. Scopriamo le motivazioni dietro questa scelta e le implicazioni per il futuro del club.

Breve parentesi francese per Frederic Massara. Arrivato appena undici mesi fa, l'ex dirigente di Roma e Milan ha lasciato l'incarico 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Massara e il Rennes, addio Lampo: solo undici mesi da Direttore Sportivo

