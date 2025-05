Ex Ilva21 maggio i sindacati a P Chigi

Il 21 maggio si svolgerà un incontro cruciale tra il governo e i sindacati sull'ex Ilva, convocato per discutere le recenti problematiche e le future strategie. Il ministro Urso ha confermato la riunione durante l'evento Investopia, evidenziando l'importanza di affrontare le conseguenze degli eventi recenti e pianificare possibili interventi.

12.15 Il 21 maggio si terrà il tavolo con i sindacati convocato dal governo sulla questione dell'ex Ilva. Lo ha confermato a margine dell'evento Investopia il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Urso. L'incontro, "per trarre le conseguenze di quello che purtrppo è accaduto e su come intervenire perché non vi siano ricadute drammatiche sull'occupazione, sulla filiera e sull'indotto", ha spiegato il titolare del Mimit.Ha concluso: "Noi ci siamo e ci saremo sempre". 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

