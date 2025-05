L’allarme viene lanciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: “Metà produzione significa metà occupati rispetto a quanto programmato”. Non c’è pace per i lavoratori dell’ ex Ilva di Taranto. Tanto che i sindacati spiegano che è già stata comunicata la cassa integrazione, dalla prossima settimana, in alcuni reparti addirittura fino al 70%. Dopo lo stop dell’ altoforno 1, causato dall’incendio del 7 maggio, il rischio di esuberi è ormai praticamente una certezza. Urso aveva spiegato in mattinata che “non potendo ripartire con la produzione, avremo una produzione dimezzata rispetto a quanto era stato pianificato e concordato anche con i sindacati”. Con ricadute “sulla filiera, che non potrà avere i prodotti che aveva commissionato”, e pure “sull’indotto che il governo aveva ristorato pienamente in quest’anno”. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Ex Ilva, scatta l’allarme: a rischio metà degli occupati