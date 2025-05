Evra | "Alla Juve ho visto giocatori piangere per gli allenamenti L'addio di Dybala? Aveva problemi con Allegri"

Patrice Evra, ex difensore della Juventus, ha svelato retroscena sorprendenti in un'intervista su YouTube. Parlando degli allenamenti intensi, ha rivelato che alcuni giocatori piangevano, e ha accennato alle difficoltà avute da Paulo Dybala durante il suo addio al club, svelando problematiche legate al rapporto con Allegri. Un racconto toccante che getta luce sulla vita in campo.

Patrice Evra, ex difensore tra le altre della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale YouTube SDS e ha svelato alcuni retroscena. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Pagina 0 | Evra: "Dybala, addio alla Juve? Aveva problemi con Allegri. All'inizio lo hanno ucciso"

tuttosport.com scrive: L'ex terzino bianconero ricorda le qualità della Joya e i suoi anni con la Vecchia Signora: "Ho visto grandi giocatori piangere dopo due giorni di allenamenti" ...

Evra su Ferguson: "Se allenasse adesso, probabilmente finirebbe in prigione"

Come scrive tuttojuve.com: Patrice Evra, ex calciatore della Juventus e del Manchester United, ha parlato di Alex Ferguson - storico tecnico dei Red Devils - al podcast SDS. Il francese, che con la società bianconera ...

Evra passa all’MMA: nuova vita per l’ex Juventus. Quando debutterà nel primo incontro, la data e tutti i dettagli

Secondo juventusnews24.com: Scudetto frutto di un anno davvero duro, sugli obiettivi futuri…» 14/05/2025 18.20 Juventus Women, ufficiale il rinnovo di Peyraud-Magnin: durata, tutti i dettagli e il comunicato del club 14/05/2025 ...