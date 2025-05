Evra confessa | Quando sono andato alla Juve mi sono reso conto di questo Poi il retroscena sul rapporto Dybala-Allegri

Patrice Evra rompe il silenzio sul suo passato alla Juventus, rivelando dettagli inediti tra cui le difficoltà di Paulo Dybala con Massimiliano Allegri. L'ex terzino bianconero condivide anche le sue esperienze personali e racconta come gli allenamenti intensi avessero un impatto emotivo sui giocatori. Ecco le sue parole, cariche di nostalgia e rivelazioni.

Evra si è espresso sul suo passato alla Juve: dalle esperienza personale a due retroscena, di cui uno che riguarda Paulo Dybala. Ecco le sue parole Paulo Dybala e i suoi problemi con Massimiliano Allegri e gli allenamenti duri alla Juve che facevano piangere i suoi ex compagni. Patrice Evra ha parlato al canale YouTube . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Evra confessa: «Quando sono andato alla Juve mi sono reso conto di questo». Poi il retroscena sul rapporto Dybala-Allegri

Evra: "Dybala, addio alla Juve? Aveva problemi con Allegri. All'inizio lo hanno ucciso"

msn.com scrive: L'ex terzino bianconero ricorda le qualità della Joya e i suoi anni con la Vecchia Signora: "Ho visto grandi giocatori piangere dopo due giorni di allenamenti" ...

Evra: "Alla Juve ho visto giocatori piangere per gli allenamenti. L'addio di Dybala? Aveva problemi con Allegri"

Come scrive msn.com: Patrice Evra, ex difensore tra le altre della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale YouTube SDS e ha svelato alcuni retroscena della sua avventura.

